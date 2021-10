Oud-president Donald Trump komt met een eigen platform op sociale media, TRUTH Social genaamd. Vanaf volgende maand kunnen geselecteerde gebruikers kennismaken met een beta-versie van het platform. TRUTH Social wordt het eerste platform van een nieuw te vormen mediabedrijf, zo is donderdag bekendgemaakt.

De onderneming is het fusiebedrijf van de Trump Media & Technology Group (TMTG) en de Digital World Acquisition Group en zal onder de naam van eerstgenoemde aan de slag gaan. TMTG moet volgens Trump een tegenhanger worden van de "liberale mediabedrijven".

Het is de bedoeling is dat er een streamingdienst komt waar 'niet-woke' programma's op verschijnen. Woke is een stroming van mensen die zich zeer bewust zijn van racisme en sociaal onrecht jegens minderheden. Daarnaast zal TMTG nieuws en podcasts verzorgen.

In zijn aankondiging van de plannen haalt Trump uit naar de grote techbedrijven, waaronder Twitter, jarenlang hét communicatiemiddel van de oud-president.

"We leven in een wereld waar de Taliban enorm aanwezig zijn op Twitter, maar je favoriete Amerikaanse president het zwijgen wordt opgelegd", schrijft Trump in een verklaring.

De voormalig president is al enkele maanden verbannen van van Twitter vanwege zijn rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari. Als reden noemde Twitter "het risico van verdere aanzetting tot geweld". In juni kondigde Facebook aan Trump nog zeker twee jaar te zullen weren.