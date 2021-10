Datingapp Tinder introduceert twee functies in Nederland om schadelijke taal in chatgesprekken tegen te gaan. Algoritmes moeten zenders en ontvangers van berichten behoeden voor ongepast gedrag, meldt het bedrijf.

De functies Stoort Dit Jou en Weet Je Het Zeker zijn per direct beschikbaar voor alle gebruikers in Nederland.

Stoort Dit Jou moet ervoor zorgen dat gebruikers nare berichten gaan rapporteren. Met machinelearning, een vorm van kunstmatige intelligentie, gaat het bedrijf berichten van een waarschuwing voorzien als ze aanstootgevend kunnen zijn. Vervolgens kan een gebruiker ervoor kiezen actie te ondernemen.

De tweede toevoeging moet helpen voorkomen dat iemand een ongepast bericht verstuurt. Als het algoritme denkt dat iemand zo'n bericht gaat verzenden, krijgt de gebruiker een waarschuwing. De persoon in kwestie kan er vervolgens voor kiezen het mogelijk nare bericht toch niet te versturen.

Wat voor berichten het algoritme als ongepast zal beschouwen, is niet duidelijk. Het platform laat weten dat de functies verplicht worden. Gebruikers die ze niet willen inschakelen, kunnen de chatfunctie van het platform niet meer gebruiken.

De functies werden al gebruikt in andere regio's waar Tinder actief is, maar waren nog niet beschikbaar in Nederland. Het bedrijf zegt dat ze ervoor zorgen dat gebruikers elkaar minder nare berichten sturen. "Gebruikers voelen zich meer gesteund bij het rapporteren van ongepaste berichten als ze erop gewezen worden", laat het bedrijf weten.