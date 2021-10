Ooit leek de opslagruimte in je e-mailbox oneindig groot, maar die ruimte kan snel gevuld raken, zeker als je veel berichten met attachments krijgt toegestuurd. Met deze tips ruim je je inbox van Gmail snel en makkelijk op.

Gratis gebruikers van Gmail krijgen 15 GB aan opslagruimte. Dat lijkt ruim voldoende, want tekstberichten nemen niet bepaald veel ruimte in beslag, maar voor je het weet loopt het toch vol.

Een goede eerste stap is om alle oude e-mails te verwijderen. Als berichten al een paar jaar ongebruikt in je inbox staan, wat is dan de kans dat je ze echt nog nodig hebt? Open Gmail in een webbrowser om makkelijk veel berichten te kunnen selecteren.

Om alle oude mails te vinden, gebruiken we de zoekbalk boven in het scherm. Typ 'before:01-01-2016' in om alle mails tevoorschijn te toveren van voor die datum, of kies zelf een ander tijdvak. Je zoekt zo overigens niet alleen in je inbox, maar in alle mails. Ook concepten, verzonden mails of berichten met een ander label komen zo tevoorschijn.

Alles selecteren

Het kan een oneindig karwei zijn om al die mails nu één voor één te selecteren, maar daar is gelukkig een trucje voor. Als je op het lege vierkantje boven de zoekresultaten klikt, verschijnt er een vinkje en selecteer je alle e-mails op het scherm (meestal vijftig).

Bovenin verschijnt de tekst 'Alle 50 gesprekken op deze pagina zijn geselecteerd', met daarnaast de optie om álle conversaties die bij de zoekopdracht passen te selecteren. Klik hierop om de hele bulk in je selectie te plaatsen, en vervolgens op het prullenbakje om alles in één klap te verwijderen.

Contactpersoon

Misschien vind je het opschonen van je hele geschiedenis iets te rigoureus. Je kunt ook alleen mails van bepaalde verzenders verwijderen die je toch niet meer nodig hebt, zoals een ex-partner of een oude werkgever.

Klik naast de zoekbalk van Gmail op de drie lijntjes om de geavanceerde zoekinstellingen te openen. Hier kun je allerlei filters invoeren, zoals de verzender of e-mails met bepaalde woorden in het onderwerp. Voer de contactpersoon in van wie je berichten wilt verwijderen en alle correspondentie met die persoon verschijnt in de resultaten. Met de truc hierboven kun je alle berichten weer selecteren en verwijderen.

Bestanden

Wil je alleen opruimen omdat je tegen je opslaglimiet van 15 GB aanloopt, dan kan het de moeite waard zijn om alleen e-mails met grote bestanden te verwijderen. Ook deze kun je vinden met de eerder genoemde geavanceerde zoekopties. Bij 'Grootte' kies je dan de e-mails die groter zijn dan een bepaalde hoeveelheid MB. 10 MB is bijvoorbeeld een goede eerste stap.

Deze zoekopdracht kun je nu verder verfijnen met de knoppen die boven het zoekresultaat verschijnen. Zo kun je alleen de grote berichten van ouder dan een jaar tonen, zodat je niet per ongeluk bestanden weggooit die je misschien nog nodig had.