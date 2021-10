Mensen die in het buitenland zijn gevaccineerd en geen burgerservicenummer (BSN) hebben, kunnen vanaf woensdag toch een coronapas krijgen. Ze moeten daarvoor wel een afspraak maken in Groningen of Utrecht.

De nieuwe mogelijkheid zal vooral nuttig zijn voor buitenlandse studenten en buitenlanders die hier werken, verwacht het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Zij konden eerst geen vaccinatiebewijs krijgen, omdat ze niet in het bezit zijn van een BSN.

Gespecialiseerde GGD-medewerkers kunnen de gegevens van de gevaccineerden nu handmatig invoeren in de systemen. Het kost wel meer moeite om via deze weg een coronabewijs aan te maken dan voor mensen die in Nederland geprikt zijn. Mensen moeten in Utrecht of Groningen een afspraak maken, omdat daar specialisten zitten die kunnen beoordelen of de buitenlandse vaccinatiebewijzen in Nederland bruikbaar zijn.

Ook wordt beoordeeld of mensen voor langere tijd in Nederland verblijven, bijvoorbeeld aan de hand van een werkgeversverklaring of een inschrijving bij een onderwijsinstelling.

Als mensen zijn geprikt in Nederland of een ander land dat werkt met het EU Digitaal Corona Certificaat worden vaccinatiegegevens automatisch verwerkt. Ook konden de GGD-specialisten al handmatig informatie invoeren van mensen die in het buitenland zijn geprikt, maar wel een BSN hebben.