Kinderartsen in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben ontdekt dat tieners bepaalde tics kunnen ontwikkelen door het kijken naar TikTok-filmpjes van jongeren met Gilles de la Tourette. Dat schrijft de Amerikaanse krant The Wall Street Journal.

De problemen kwamen aan het licht aan het begin van de coronapandemie. Artsen waren verbaasd, want ze ontvingen ineens veel meer meldingen van jongeren met tics. Hoe groot de stijging precies is, wordt niet vermeld.

De jongeren bleken gemeen te hebben dat ze naar TikTok-filmpjes keken met daarin andere jongeren met Gilles de la Tourette, een stoornis van het zenuwstelsel waardoor iemand tics ontwikkelt. Die filmpjes zijn ontzettend populair geworden op het platform sinds het begin van de pandemie.

Neuroloog Donal Gilbert uit de Verenigde Staten ontving sinds maart 2020 een vertienvoudiging van het aantal aanmeldingen van jongeren met dergelijke klachten. Het Texas Children's Hospital ontving in dezelfde periode zestig aanmeldingen, terwijl het ziekenhuis voor de coronapandemie in een vergelijkbare periode twee of drie aanmeldingen had.

Andere psychische klachten

Artsen melden aan The Wall Street Journal dat veel van de jongeren andere psychische problemen hadden voordat ze de tics ontwikkelden. Hierdoor zouden ze gevoeliger zijn voor het overnemen van bepaald gedrag, in dit geval de tics uit de filmpjes.

TikTok liet aan de krant weten dat het welzijn van gebruikers van het platform erg belangrijk is. Het sociale medium gaat samen met experts onderzoeken wat de gevolgen van de video's zijn.

Volgens verschillende artsen zijn de tics die de jongeren hebben ontwikkeld, niet voor altijd. Het advies aan de jongeren is om te stoppen met het kijken naar de video's en cognitieve gedragstherapie te ondergaan om van de tics af te komen. Of de problemen ook in Nederland spelen, is niet duidelijk.