Facebook wil het moederbedrijf volgende week een nieuwe naam geven, meldt The Verge. Het socialemediaplatform Facebook behoudt waarschijnlijk wel zijn naam.

De structuur van het bedrijf zal ook veranderen. Na de naamsverandering zal de socialemedia-app van Facebook naast Instagram, WhatsApp en Oculus vallen onder de nieuwe naam van het moederbedrijf.

Zoekmachine Google heeft al een vergelijkbare structuur met zijn moederbedrijf Alphabet. Daaronder vallen naast Google Search en Google Cloud bijvoorbeeld ook Android en YouTube.

The Verge schrijft dat Facebook-baas Mark Zuckerberg de naamsverandering zal toelichten tijdens de jaarlijkse Connect-conferentie van het bedrijf. Die wordt dit jaar op 28 oktober gehouden.

Volgens Zuckerberg ligt de toekomst van het moederbedrijf in het zogenoemde metaverseconcept. Dat houdt in dat gebruikers leven in een online 'virtuele' wereld, waarin ze verschillende apparaten gebruiken die ook weer met elkaar in contact staan.

Facebook heeft de laatste tijd flink geïnvesteerd in virtualrealityheadsets en -diensten. Het bedrijf maakte eerder al bekend dat het de komende vijf jaar in de Europese Unie tienduizend banen wil creëren die gericht zijn op onder meer virtual reality.