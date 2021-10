De politie heeft op 14 september en 19 oktober in totaal negen personen aangehouden voor bankhelpdeskfraude. Ze worden onder meer verdacht van oplichting en witwassen.

Bankhelpdeskfraude (ook wel spoofing genoemd) is een vorm van fraude waarbij oplichters vanaf een bestaand telefoonnummer van een bank bellen. Daarna doen zij zich voor als bankmedewerker om mensen vervolgens geld afhandig te maken.

De verdachten zijn vijf mannen en vier vrouwen in de leeftijd van 20 tot 27 jaar. Ze komen uit Almere, Amsterdam, Den Haag en Huizen. Het is onduidelijk of ze elkaar kennen.

De politie heeft hun woningen doorzocht. Daar werden duizenden euro's cash, cryptovaluta, designerkleding, laptops, mobiele telefoons en dure auto's aangetroffen. Alle spullen zijn in beslag genomen.

Hoeveel slachtoffers de verdachten precies hebben gemaakt, is volgens de politie nog niet duidelijk. Daar wordt momenteel onderzoek naar gedaan.

De negen verdachten moeten op 29 november voor de rechter verschijnen.