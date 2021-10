Netflix heeft in het derde kwartaal veel meer abonnees binnengehaald dan het bedrijf zelf had verwacht. Het streamingplatform kreeg er 4,4 miljoen abonnees bij. Dat is dubbel zoveel als in dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Netflix is de groei van het aantal nieuwe leden te danken aan de populariteit van Squid Game. De Zuid-Koreaanse thriller gaat over een mysterieuze organisatie die mensen met schulden rekruteert om mee te doen aan een reeks ogenschijnlijk kinderachtige spelletjes, om zo kans te maken op 38 miljoen dollar.

De serie werd in de eerste vier weken na de première door een recordaantal van 142 miljoen mensen gekeken via Netflix. Nadat de serie aan het einde van het derde kwartaal op Netflix was gekomen, ontstond al snel een hype.

Netflix mikt in de concurrentiestrijd met vergelijkbare videoplatforms van Disney en Amazon meer op een internationaal publiek. Relatief grote sommen geld gaan naar niet-Engelstalige producties buiten de Verenigde Staten. Met Squid Game lijkt het Amerikaanse bedrijf dan ook het meeste succes te hebben in Azië, waar het afgelopen kwartaal de meeste nieuwe abonnees vandaan kwamen.

In totaal hebben wereldwijd 214 miljoen mensen een Netflix-account. Dankzij de extra abonnees steeg de omzet in de maanden van juli tot en met september met 16 procent tot 7,5 miljard dollar (ruim 6,4 miljard euro).

Daarnaast verhoogde Netflix in sommige landen, waaronder Nederland, de prijzen voor bepaalde abonnementen waardoor de inkomsten per account stegen. De nettowinst steeg tot ruim 1,4 miljard dollar, tegenover 790 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.