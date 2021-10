Facebook is begonnen met een proef met zijn digitale portemonnee Novi. Daarmee kunnen mensen direct en zonder extra kosten geld versturen en ontvangen.

Met het project wil Facebook een wereldwijd betaalnetwerk opzetten, waarmee het zijn financiële diensten flink zou uitbreiden. De proef vindt op kleine schaal plaats in de Verenigde Staten en Guatemala. Het is nog niet duidelijk wanneer het platform de digitale portemonnee wereldwijd wil uitrollen.

Volgens Facebook zijn er wereldwijd 1,7 miljard mensen die geen toegang hebben tot een bankrekening en faalt het huidige financiële systeem. Met Novi kan iedereen veilig en betaalbaar bankzaken regelen, beweert het socialemediabedrijf.

Facebook gaat testen of alle systemen van Novi werken, zoals de kernfuncties en de klantenservice. Voor de test werkt Facebook samen met cryptohandelsplatform Coinbase en blockchainbedrijf Paxos.

Volgens Novi-directeur David Marcus wordt de portemonnee getest met de Pax Dollar, een cryptomunt die gekoppeld is aan de Amerikaanse dollar. Dat houdt in dat de munt gedekt wordt door 'echt' geld.

Gebruikers kunnen de Pax Dollar kopen met hun Novi-account, waarop Novi ze in bewaring houdt via Coinbase. Daarna kunnen Novi-gebruikers de munt versturen naar andere Novi-gebruikers. Deze kunnen het bedrag dat ze ontvangen meteen opnemen in hun lokale valuta.