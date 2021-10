De Amerikaanse game-uitgever Activision Blizzard heeft meer dan twintig medewerkers ontslagen na beschuldigingen van seksuele intimidatie en discriminatie op de werkvloer, meldden verschillende media dinsdag, waaronder The Financial Times. Minstens twintig andere medewerkers zijn om dezelfde redenen disciplinaire maatregelen opgelegd.

Activision Blizzard, eigenaar van bekende videogames als Call of Duty en Candy Crush, werd eerder aangeklaagd door een overheidsinstantie van de staat Californië. Een toezichthouder deed twee jaar lang onderzoek naar de werkcultuur binnen het bedrijf en concludeerde dat vrouwelijke werknemers bij Activision Blizzard worden gediscrimineerd en seksueel worden geïntimideerd.

In de aanklacht staat onder andere dat vrouwen voor hetzelfde werk minder betaald krijgen dan mannen en minder snel promotie maken. Ook hebben verschillende leidinggevenden vrouwen lastiggevallen. De staat schrijft in de aanklacht ook dat een medewerkster zichzelf van het leven heeft beroofd tijdens een bedrijfsuitje omdat collega's naaktfoto's van haar hadden verspreid.

Bij het bedrijf staakten onlangs zo'n tweehonderd medewerkers uit protest tegen de slechte behandeling van vrouwelijke werknemers.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).