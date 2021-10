Een dertigjarige Amerikaan is veroordeeld tot zeven jaar cel omdat hij in 2014 een zorginstelling in de Verenigde Staten heeft gehackt, meldde het Amerikaanse ministerie van Justitie maandag.

De hack op University of het Pittsburgh Medical Center (UPMC) in de staat Pennsylvania vond eind 2013 plaats. UPMC is met meer dan 90.000 werknemers in veertig ziekenhuizen en zevenhonderd dokterspraktijken en poliklinieken de grootste zorgaanbieder in die staat.

De man maakte persoonlijke gegevens van meer dan 65.000 werknemers buit en verkocht deze op het darkweb, een afgeschermd gedeelte van het internet. Hij stal namen, adressen, burgerservicenummers en loonstroken van werknemers.

Fraudeurs die de gegevens kochten, deden vervolgens belastingaangiften onder de identiteit van de mensen van wie de gegevens waren. Hiermee hebben ze in 2014 ruim 1,5 miljoen dollar (bijna 1,3 miljoen euro) buitgemaakt. Dat bedrag hebben ze vervolgens omgezet in cadeaukaarten van de webwinkel Amazon.

"De acties van cybercriminelen zoals de veroordeelde kunnen langdurige en verwoestende gevolgen hebben voor het leven van onschuldige mensen", zegt Yury Kruty, de rechercheur die het onderzoek naar de hack leidde. "De veroordeelde voerde zijn plan uit zonder rekening te houden met zijn slachtoffers."