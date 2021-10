Softwarebedrijf Steam gaat een gids opstellen waarin staat welke spellen op zijn platform geschikt zijn voor de gaminghandheld Steam Deck. Steam gaat voor de Steam Deck Verified-gids zijn gehele gamecatalogus beoordelen, meldt het op de Steam Deck-website.

Nadat een spel is beoordeeld, wordt het ingedeeld in een van de drie categorieën die Steam Deck Verified hanteert: geverifieerd, speelbaar en geen ondersteuning.

Bij de eerste categorie kan het spel vrijwel zonder aanpassingen op de Deck worden gespeeld. Dat betekent onder andere dat het spel het gebruik van een controller en de besturingssoftware van de Deck ondersteunt. Geverifieerde spellen krijgen een groen vinkje.

Spellen die als 'speelbaar' worden gezien, hebben extra handelingen nodig. Zo kan het zijn dat het spel moet worden opgestart via het touchscreen van de Deck. Spellen in deze categorie krijgen een geel keurmerk. De games die niet worden ondersteund en niet werken op de Deck krijgen een grijs icoontje. Ook laat Steam zien welke spellen nog niet zijn beoordeeld op compatibiliteit met de handheld.

Steam zegt dat de beoordelingen niet vaststaan en altijd kunnen veranderen. Zo kunnen spellen die worden geoptimaliseerd voor de Deck in aanmerking komen voor een groen keurmerk.

De Steam Deck wordt vanaf december geleverd aan mensen die een exemplaar hebben gereserveerd. Er komen in totaal drie modellen. Het goedkoopste kost 419 euro en bevat 64 GB aan opslag. De versie van 549 euro heeft 256 GB aan opslag en een snellere SSD-schijf. Die SSD-schijf is ook aanwezig in de versie van 679 euro, met 512 GB aan opslagruimte.