Drie studententeams uit Delft, Twente en Groningen doen dit jaar mee aan de Solar Challenge Morocco, een prestigieuze wedstrijd met zonneauto's door de Marokkaanse woestijn. Dit zijn de Nederlandse voertuigen die vanaf maandag in vijf dagen tijd 2.500 kilometer gaan afleggen.

Vattenfall Solar Team - Nuna11

Een groep van zeventien studenten van de TU Delft heeft een asymmetrische driewieler ontworpen. Al zeven keer eerder won de universiteit de World Solar Challenge, die voorheen in Australië werd gehouden. Vanwege het coronavirus vindt de wedstrijd dit jaar plaats in Marokko.

Het racen door de woestijn brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zegt teamlid Steven Mitchell Tan tegen NU.nl. "In Australië was het één lange weg, in Marokko heb je dorpjes, bergen en de woestijn. Daarom hebben we dit jaar een eigen motorcontroller gemaakt. Daarmee kunnen we steile hellingen van 11 procent halen en harder accelereren."

De zonneauto kan een topsnelheid van 135 kilometer per uur halen, maar zal tijdens de wedstrijd maximaal 80 à 90 kilometer per uur gaan rijden. "We moeten ons aan de verkeersregels houden. Daarnaast willen we ook zo efficiënt mogelijk rijden. Het zonnepaneel hebben we 3 graden gekanteld, zodat we bij harde zijwind extra downforce creëren. Dat betekent dat de auto harder tegen de grond wordt gedrukt, waardoor je meer grip hebt."

Solar Team Twente - RED Horizon

Studenten van de Universiteit Twente en Hogeschool Saxion zijn eveneens voor een driewielige zonneauto gegaan. "Wij geloven dat een zonneauto met drie wielen sneller is dan een exemplaar met vier wielen. Het scheelt niet alleen gewicht, maar ook rol- en luchtweerstand", vertelt teamlid Mark van Eijk.

De groep van achttien studenten begon in augustus vorig jaar met het bedenken van de zonneauto. Bijna allemaal hadden ze net hun bachelor afgerond of namen ze een tussenjaar. Net als de andere teams overigens, want het bouwen van zo'n voertuig is een fulltimebaan.

Toen de studenten in mei hoorden dat de race dit jaar in Marokko zou worden gehouden, was het even schakelen. "Tegen die tijd was het design van de auto al klaar, dus daar konden we niets meer aan veranderen. Wel hebben we een koelsysteem toegevoegd aan onze zelfgemaakte elektromotor, omdat deze anders te warm kan worden door de vele bergen in het land."

Top Dutch Solar Racing - Green Spirit

De 22 studenten van de Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en ROC Friese Poort hebben als enige Nederlandse team een zonneauto op vier wielen ontworpen. "Wij denken dat we daardoor meer stabiliteit hebben. Dat is belangrijk, omdat je veel in de bergen moet rijden. Er zijn veel bochten", zegt teamlid Jamie Jankowsky.

De Groningse studenten hebben net als het Delftse team een eigen motorcontroller gemaakt. "Ongeveer 85 procent van onze elektromechanica hebben we zelf ontwikkeld. Ook het rem- en stuursysteem, de elektromotor en de accu hebben we zelf gebouwd. Daar zijn we trots op."

Bijzonder is dat ook mbo-studenten deel uitmaken van het team. "Andere teams hebben dat niet, die bestaan alleen uit hbo- en wo-studenten." Ook lopen verschillende studenten een jaar stage bij het team.