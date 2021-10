Rusland gaat Google mogelijk een boete van ruim 200 miljoen euro opleggen, omdat het techbedrijf eerdere Russische boetes niet betaald heeft. Dat schrijft Reuters dinsdag.

Google werd in eerste instantie beboet omdat het bedrijf weigerde content te verwijderen die volgens de mediawaakhond Roskomnadzor verboden is in Rusland. Die boetes liepen op tot enkele honderdduizenden euro's.

De Russische overheid zou Google nu een boete willen opleggen die tussen de 5 en 20 procent van de jaarlijkse omzet in Rusland omvat. Dat bedrag kan oplopen tot ruim 200 miljoen euro. Google heeft nog niet gereageerd op de berichten.

Rusland treedt sinds een aantal maanden steeds harder op tegen techbedrijven in het land. De website van Twitter in Rusland werd begin dit jaar vertraagd voor gebruikers. Volgens de Russische mediawaakhond weigerde het platform verboden berichten te verwijderen, die informatie over onder meer kinderporno en drugs zouden bevatten.

Ook gaf het Kremlin Apple en Google de opdracht om een verkiezingsapp van oppositieleider Alexei Navalny uit de Russische appstores te halen. Volgens Rusland zou er sprake zijn geweest van inmenging in de Russische verkiezingen als de techbedrijven niet hadden geluisterd. Bovendien dreigde Rusland ook met boetes. Daarop hebben Apple en Google Navalny's app verwijderd.