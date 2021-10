De camera's in sommige handscanners van Albert Heijn staan uit en worden niet gebruikt voor gezichtsherkenning. Dat laat een woordvoerder van de supermarkt dinsdag weten na vragen van NU.nl, naar aanleiding van Kamervragen van de Partij voor de Dieren (PvdD).

Bepaalde modellen handscanners van het merk Zebra, die worden gebruikt om boodschappen te scannen, beschikken over camera's voor gezichtsherkenning. Deze sensoren zitten aan de voorzijde van de scanners, boven het scherm. De functie kan door supermarkten worden gebruikt om klanten te identificeren.

Albert Heijn zegt dat het de camera's niet gebruikt. De scanners beschikken wel over de functie, maar die staat niet ingeschakeld, vertelt de woordvoerder. Mochten klanten zich alsnog ongemakkelijk voelen bij de camera's, dan kan een smartphone ook dienstdoen als scanner, zegt hij.

De PvdD stuurde vorige week Kamervragen in naar aanleiding van de camera's. De partij vroeg de demissionaire ministers Stef Blok (Economische Zaken en Klimaat) en Sander Dekker (Rechtsbescherming) of ze zich bewust waren van de camera's en of ze wisten of de camera's aanstonden.

Volgens de Nederlandse wet mag gezichtsherkenning alleen gebruikt worden als dat een zwaarwegend algemeen belang dient, zoals de beveiliging van een kerncentrale.

In de brief vraagt de PvdD de minsters ook of ze het onwenselijk vinden dat supermarkten dit soort technieken kunnen gebruiken en of er supermarkten zijn die dergelijke functies gebruiken. De ministers hebben nog niet gereageerd op de vragen.

Verbetering: In de originele versie van het artikel stond dat de handscanners van Albert Heijn camera's hebben voor gezichtsherkenning. Het gaat echter om bepaalde modellen, dus niet elke handscanner is voorzien van een camera. Dit is aangepast.