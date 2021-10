De Chinese smartphonemaker Xiaomi begint in de eerste helft van 2024 met de massaproductie van elektrische auto's, heeft directeur Lei Jun dinsdag gezegd.

Het bedrijf kondigde in maart al aan elektrische auto's te gaan produceren. Daarvoor is een moederbedrijf opgericht. De smartphonemaker investeert in de komende tien jaar ongeveer 8,5 miljard euro in het project.

Xiaomi heeft nog niet bekendgemaakt of het de auto's volledig zelf gaat produceren of dat het bedrijf daarvoor gaat samenwerken met een bestaande autofabrikant.

Het Chinese bedrijf lijkt zijn Amerikaanse branchegenoot Apple te volgen, die ook aan een (zelfrijdende) elektrische auto zou werken. Ook telecomconcern en smartphonemaker Huawei zou de markt voor elektrische auto's op willen. Sony test momenteel zijn eerste elektrische auto.

De bedrijven rekenen erop dat auto's steeds meer worden verbonden met elkaar en met andere zaken zoals verkeerslichten. Ook verwachten ze dat de voertuigen steeds autonomer zullen gaan rijden. Daardoor zien de techbedrijven kans de concurrentiestrijd met bestaande autofabrikanten aan te gaan.