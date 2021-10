De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft maandag nieuwe geluidsopnamen gedeeld die door Marsrover Perseverance zijn opgenomen op de rode planeet. Daarop is onder meer wind te horen.

Hoewel het niet de eerste keer is dat de Marsverkenner geluiden heeft vastgelegd op de planeet, heeft NASA dit keer wel bijna vijf uur aan geluidsmateriaal opgenomen. De wind is deze keer ook duidelijker te horen.

Naast de wind zijn er geluiden van een laser te horen. Die wordt door NASA gebruikt om informatie te verzamelen over de structuur van de stenen op de planeet. Ook zijn er geluidsopnamen van de wielen van de verkenner die over het oppervlak van Mars rijden.

De geluiden werden opgenomen door twee microfoons aan boord van de Marsrover. Een van de microfoons was geplaatst op de zijkant van het chassis, de tweede werd bevestigd aan de mast van het rijdende karretje.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wil via Perseverance bewijs vinden dat er microben op de rode planeet hebben geleefd. De zeswielige Marsverkenner landde eind februari in een krater op de planeet, na een ontwikkelingsprogramma van acht jaar dat zo'n 2,12 miljard euro kostte.

Zijn werkgebied is de krater Jezero waar miljarden jaren geleden, toen op Mars water zou hebben gestroomd, mogelijk een rivier in een meer uitmondde. De verkenner is uitgerust met meer dan twintig camera's en een boor.