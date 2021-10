Heeft het management van Amazon tegenover het Amerikaanse Congres gelogen? Die vraag staat centraal in een brief van vijf leden van het Gerechtelijk Comité van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden.

De briefschrijvers beweren dat de top van Amazon, onder wie Jeff Bezos, het Congres heeft misleid of heeft voorgelogen. Uit documenten bleek vorige week dat een groep medewerkers van Amazon uitzocht welke producten van verkopers goed verkochten. Vervolgens werden de producten nagemaakt en verkocht door Amazon onder een van de eigen merknamen van het bedrijf.

De medewerkers zouden ook de manier waarop producten in de webshop werden getoond hebben gemanipuleerd. Als klanten naar producten zochten, werden die van Amazon zelf hoger in de resultaten getoond dan die van concurrenten.

Bezos en enkele andere kopstukken van Amazon beweerden vorig jaar onder ede dat Amazon geen verkopersdata gebruikt om er zelf van te profiteren in de vorm van namaakproducten. De brief van vorige week brengt de leden van het Gerechtelijk Comité aan het twijfelen of ze echt wel de waarheid hebben gesproken.

Amazon ontkent de beschuldigingen, schrijft persbureau Reuters. Volgens een woordvoerder van het bedrijf wordt er gewerkt met een intern beleid dat strenger is dan het beleid van andere winkels. Het beleid zou expliciet het gebruik van individuele data van verkopers verbieden om eigen Amazon private label-producten te ontwikkelen.

De vijf leden van het Gerechtelijk Comité geven de webgigant tot 1 november de tijd om aan te tonen dat Amazon geen verkopersdata gebruikt om zelf eigen producten te maken en om die vervolgens voorrang te geven in de zoekresultaten.

Amazon zegt de beschuldigingen te onderzoeken en indien nodig gepaste maatregelen te nemen.