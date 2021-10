De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is een onderzoek gestart naar enkele artsen die mogelijk onterecht en tegen betaling QR-codes voor het coronatoegangsbewijs aan patiënten hebben verstrekt.

Een arts moet daarvoor in een systeem aangeven dat iemand al gevaccineerd is terwijl dat niet het geval is. Niet-gevaccineerde mensen zouden zo tegen betaling van enkele honderden euro's aan een coronatoegangsbewijs kunnen komen. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders op die manier onterecht met een QR-code rondlopen.

De IGJ bevestigt tegen NU.nl dat er een onderzoek loopt naar "minder dan vijf artsen". Zolang het onderzoek loopt, wil de IGJ er niet veel over kwijt. De inspectie kan niet zeggen of het gaat om huisartsen of om specialisten.

Vorige week deed het ministerie van Volksgezondheid al aangifte tegen een website waar QR-codes verkrijgbaar waren. Het aanschaffen of gebruiken van een QR-code die niet van jou is, is strafbaar.

In september werd ook al een aantal medewerkers van GGD-regio's op non-actief gesteld vanwege mogelijke fraude met vaccinatiebewijzen.