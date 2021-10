Negen scholen in Schotland zijn maandag begonnen met het gebruik van gezichtsherkenning tijdens het afrekenen in schoolkantines, schrift de Financial Times. De methode moet het afrekenen versnellen, maar critici maken zich zorgen.

Met de nieuwe methode moeten leerlingen binnen vijf seconden kunnen afrekenen tijdens hun lunchpauze. Voorheen werd gebruikgemaakt van pincodes en vingerafdrukscanners als identiteitscontrole in kantines, maar gezichtsherkenning zou sneller zijn en verspreiding van het coronavirus tegengaan, stellen de scholen.

Sommige ouders zijn het niet eens met de nieuwe methode, aldus de Financial Times. De leerlingen zouden in sommige gevallen niet volledig zijn ingelicht en er zou sprake zijn geweest van groepsdruk.

Ook critici uiten hun zorgen over de invoering. Fraser Simpson, biometriecommissaris bij de Britse overheid, moet toezien op het gebruik van gezichtsherkenning en andere vormen van biometrische identiteitscontrole. Hij stelt dat altijd gebruik moet worden gemaakt van andere methodes als dit mogelijk is.

Scholenkoepel: 97 procent van leerlingen voorstander gezichtsherkenning

Burgerrechtenorganisatie Big Brother Watch pleit ook tegen invoering van gezichtsherkenning. De organisatie stelt tegenover de krant dat de techniek wordt genormaliseerd, wat een kwalijke zaak zou zijn.

De scholenkoepel waarbinnen de negen scholen zich hebben verenigd, geeft aan dat 97 procent van de leerlingen het eens is met de invoering van de nieuwe manier van betalen in de kantines.

"Leerlingen vergeten vaak hun pincode. En helaas zijn sommigen ook het slachtoffer geworden van pincodefraude, dus ze steunen de geplande ontwikkelingen en waarderen de voordelen voor hen", laat de koepel weten aan de krant.