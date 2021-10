Apple organiseert maandagavond 19.00 uur Nederlandse tijd een evenement waar het bedrijf vermoedelijk zijn nieuwe MacBook Pro aankondigt. Dit kun je verwachten van de presentatie.

Volgens geruchten zou de techgigant voor het eerst in vijf jaar met een nieuw ontwerp van de laptops komen. Bloomberg meldde eerder dat er twee nieuwe modellen op de markt worden gebracht: een van 14 inch en een van 16 inch.

Apple zou de Touch Bar, de aanraakgevoelige strip met toetsen, bij deze nieuwe modellen weglaten. Ook zouden de laptops weer moeten worden opgeladen met een MagSafe-kabel. Nu worden MacBooks opgeladen via een USB-C-aansluiting.

De oude MagSafe-poorten hebben een magnetische aansluiting. Dat kan handig zijn als een gebruiker bijvoorbeeld achter het laadsnoer blijft hangen. In de meeste gevallen valt dan het snoer op de grond en niet de laptop. USB-C heeft geen magnetische aansluiting.

De laptops zouden daarnaast beschikken over een krachtigere versie van de M1-chip van Apple. Die chips presenteerde Apple in november vorig jaar al aan het grote publiek. Eind 2022 zouden alle computers die Apple maakt gebruik moeten maken van de eigen chips.

Mogelijk ook nieuwe versie van AirPods

Naast de nieuwe MacBook Pro wordt er ook gespeculeerd over een nieuwe versie van de AirPods, de draadloze oordopjes die Apple in 2016 introduceerde. Daar zijn sindsdien twee versies van uitgebracht. Mogelijk is er nu een derde variant op komst.

Volgens geruchten krijgen de AirPods 3 een nieuw ontwerp, dat lijkt op het design van de AirPods Pro. Onder meer het stokje zou een stuk korter zijn. Daarnaast zou de accu langer meegaan en wordt er waarschijnlijk een nieuwe oplaadcase geïntroduceerd.

De oordopjes zouden geen actieve ruisonderdrukking krijgen. Ze moeten vanaf dit najaar verkrijgbaar zijn.