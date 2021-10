Facebook wil de komende vijf jaar tienduizend nieuwe banen creëren in Europa. Het is de bedoeling dat deze hoogopgeleide werknemers zich gaan focussen op virtual reality en augmented reality, meldt het platform in een blogpost.

Facebook is een soort wervingscampagne gestart om de nieuwe werknemers aan te trekken. Het bedrijf wil onder meer mensen aannemen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Polen en Spanje, meldt Engadget.

Het platform zegt dat de campagne onderdeel is van plannen om een "metaverse" bedrijf te worden. Het metaverse is een soort alternatieve versie van de realiteit. Door middel van virtual en augmented reality komt er als het ware een digitale wereld boven op de realiteit te liggen.

Volgens Facebook is het creëren van zo'n nieuwe realiteit belangrijk om "toegang tot nieuwe creatieve, sociale en economische kansen te krijgen".

"Met de investeringen die we in de Europese markt doen, spreken we ons vertrouwen uit in de kracht van de Europese techsector en in de potentie die het Europese techtalent volgens ons heeft", aldus een woordvoerder van Facebook.