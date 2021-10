Amazon is officieel in beroep gegaan tegen de boete van 746 miljoen euro die het concern deze zomer van de Luxemburgse privacyautoriteit CNPD kreeg voor het overtreden van de Europese privacyrichtlijn AVG.

Het webwinkelconcern kreeg de boete vanwege het overtreden van de Europese regels bij het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens, meldt Bloomberg. Amazon zou een enorme hoeveelheid gegevens hebben verzameld over een reeks klanten en partners, waaronder onafhankelijke handelaren die op Amazon producten verkopen.

Ook wordt informatie verzameld van gebruikers van de digitale assistent Alexa, evenals de browse- en aankoopgeschiedenis van bezoekers van de webshop.

Die gegevens zou Amazon gebruiken voor het gepersonaliseerde advertentiesysteem, zonder eerst toestemming van de gebruiker te vragen. Dat is tegen de Europese regels.

Daarom diende een groep Franse privacyvoorvechters in 2018 een klacht in tegen Amazon, waarna de Luxemburgse privacyautoriteit het bedrijf een boete oplegde. Amazon heeft een Europese hoofdvestiging in Luxemburg en valt daarom in eerste instantie onder de Luxemburgse toezichthouder CNPD.

Amazon houdt vol dat er nooit data zijn gestolen en er geen gegevens van klanten bij derden terecht zijn gekomen.