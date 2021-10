Een van ’s werelds populairste Koran-apps is door Apple in China uit de App Store gehaald. Het is nog onduidelijk waarom de app plotseling verboden is.

Het gaat om de Quran Majeed app die over de hele wereld in de App Store verkrijgbaar is en die door miljoenen moslims wordt gebruikt. De app is gemaakt door softwarebedrijf Pakistan Data Management Services (PDMS).

Apple heeft besloten tot het verwijderen van de app uit de App Store na een verzoek van ambtenaren, meldt BBC News. Volgens onbevestigde berichten zou de app illegale religieuze teksten hebben verspreid.

Softwaremaker PDMS verklaart dat Apple de app heeft verwijderd omdat het 'inhoud bevat waarvoor aanvullende documentatie van de Chinese autoriteiten nodig is'. PDMS probeert via de Chinese autoriteiten de verwijdering van de app weer terug te draaien. Quran Majeed zou in China bijna een miljoen gebruikers hebben, aldus de app-maker.