De Apple-medewerkster die als eerste naar buiten kwam over pesterijen en discriminatie op de werkvloer onder de naam #AppleToo, is ontslagen.

Janneke Parrish, een programmamanager bij Apple, is donderdag officieel ontslagen omdat ze materiaal op bedrijfsapparatuur had gewist terwijl er een onderzoek tegen haar liep over het lekken van informatie naar de media.

Parrish beweert dat ze alleen apps met gegevens over haar financiën en andere persoonlijke informatie heeft verwijderd voordat ze haar apparaten voor het onderzoek bij Apple inleverde.

Tegenover persbureau Reuters ontkent Parrish de beschuldigingen over het lekken van informatie. Volgens haar is ze ontslagen vanwege haar activisme op de werkvloer. “Dit lijkt mij duidelijk een vergelding voor het feit dat ik mij heb uitgesproken over misstanden bij mijn werkgever, gelijke beloning en over de omstandigheden op onze werkplek”, verklaart ze tegenover het persbureau.



Parrish schrijft met enkele collega’s wekelijks over misstanden op het werk onder de titel '#AppleToo'.