De Russische actrice Yulia Peresild en haar cameraman en producent Klim Sjipenko zijn zondagochtend veilig teruggekeerd op de aarde. Samen met kosmonaut Oleg Novitski landde de filmcrew zondag rond 06.36 uur in een Soyuz-capsule, met daaraan parachutes bevestigd, in Kazachstan.

In de nacht van zaterdag op zondag werd de capsule, op een hoogte van ongeveer 420 kilometer boven de aarde, losgekoppeld van het internationale ruimtestation ISS. De Soyuz daalde vervolgens af naar de aarde.

De 37-jarige Peresild verbleef bijna twee weken in het ruimtestation om de eerste film ooit buiten de aarde op te nemen. In de film, Vizov (De uitdaging) getiteld, speelt ze een chirurg die naar de ruimte gaat om het leven van Novitski te redden.

Wanneer de film uitkomt is nog niet bekend. Ook is nog niet bekend of de film ook in Nederland te zien zal zijn.

Bij de landing van de capsule stond ook een cameraploeg te filmen. Die beelden worden gebruikt bij het maken van de film, zei een van de producenten tegen persbureau AFP. Ook zouden er bijrolletjes zijn voor de kosmonauten, zoals Russen hun ruimtevaarders noemen, die in het ISS waren.

De Russen kunnen met het filmproject weer een ruimteprimeur op hun naam schrijven. De toenmalige Sovjet-Unie was het eerste land dat een satelliet (Spoetnik) en een dier (hond Laika) in een baan om de aarde bracht. Ook de eerste mens in de ruimte (Joeri Gagarin) was een Sovjet-kosmonaut.

In de VS wordt ondertussen ook gewerkt aan een filmproject in de ruimte. Daar zijn Hollywoodster Tom Cruise, ruimtevaartorganisatie NASA en het bedrijf SpaceX bij betrokken.