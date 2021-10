Het International Space Station (ISS) is vrijdag 57 graden gekanteld, nadat motoren van een gekoppelde Russische module ineens aan waren gegaan. Hoewel er noodprotocollen in werking traden voor de astronauten en kosmonauten aan boord, kwamen ze niet in gevaar. Dat schrijft The New York Times.

Het probleem ontstond toen kosmonaut Oleg Novitsky bezig was met het testen van het ruimtevaartuig Soyuz MS-18. Daarmee werden eerder dit jaar twee kosmonauten en een astronaut aan boord van het ISS gebracht.

Omdat de motoren aan gingen, verloor het ruimtestation zijn positie. Daaropvolgend instrueerde het NASA-controlecentrum in Houston de astronauten noodprocedures te starten. Een half uur nadat het ISS begon te kantelen, kregen vluchtleiders de controle terug.

Het onderdeel dat de verstoring veroorzaakte, moet zondag een Russische kosmonaut terug naar de aarde brengen, samen met een regisseur en een actrice die enkele dagen aan boord zijn geweest om scènes voor de eerste film in de ruimte op te nemen.

Recent zorgde een Russische module ook al voor een disbalans in de vlucht van het ISS. In juli gingen motoren van de Nauka-module aan, waardoor het ISS zo'n 45 graden kantelde.