Het Amerikaanse softwarebedrijf Valve staat in zijn gamewinkel Steam geen spellen meer toe die werken met blockchaintechnologie om non-fungible tokens (NFT's) en cryptovaluta te verhandelen. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt op een van zijn informatiepagina's voor ontwikkelaars.

Het is niet bekend hoeveel games er vanwege de verandering in het beleid uit de winkel zijn gehaald. SpacePirate Games, ontwikkelaar van de actie-avonturengame Age of Rust, zag zijn game offline gaan. Volgens de ontwikkelaar was de uitleg van Valve dat het bedrijf geen in-game-beloningen toestaat die een waarde hebben buiten spellen om. In Age of Rust konden mensen NFT's verdienen.

Een NFT laat zich het beste omschrijven als een token dat aan een digitaal 'iets' is gekoppeld, zoals een plaatje. Het token dient als bewijs van eigendom van het object. Ze worden overal ter wereld opgeslagen, vergelijkbaar met de bitcoin. Het afgelopen jaar werden kunstwerken en bekende internetbeelden voor veel geld verkocht als NFT.

De Epic Game Store, concurrent van Steam, heeft tegen The Verge gezegd dat het "openstaat voor games die cryptovaluta of blockchaintechnologie ondersteunen". Hierbij zouden wel wat beperkingen aan de orde zijn, maar Epic zegt samen met ontwikkelaars te willen kijken naar de mogelijkheden.

Volgens Epic moeten games zich aan financiële wetgeving houden, moeten ze duidelijk maken hoe de blockchain wordt gebruikt en moeten ze voorzien zijn van duidelijke leeftijdsbeoordelingen. Ook kunnen ontwikkelaars geen gebruik maken van Epics betaalsysteem om betalingen met cryptomunten te accepteren. Daarvoor moeten ze een eigen betaalsysteem gebruiken.