Ruimtevaartorganisatie NASA heeft zaterdagochtend een ruimtesonde gelanceerd, die de komende twaalf jaar onderzoek zal doen naar miljoenen planetoïden bij de planeet Jupiter. Die rotsen stammen van het prille begin van ons zonnestelsel en moeten meer inzicht bieden in het ontstaan ervan.

De Atlas V-raket steeg om 10.34 uur Nederlandse tijd op vanaf het Cape Canaveral Space Force Station in Florida. De ruimtesonde met de naam Lucy moet twee verschillende groepen met rotsen bezoeken. De ene groep zweeft voor Jupiter uit in een baan rond de zon, de andere groep komt achter de planeet aan. De rotsen zijn overgebleven bij de vorming van ons zonnestelsel. De grootste is naar schatting 250 kilometer lang.

Om de planetoïden te bezoeken moet de ruimtesonde een ingewikkelde vlucht maken. Zo wordt de sonde in de komende jaren drie keer weggeslingerd vanuit een baan rond de aarde om naar de volgende zwerm rotsen te gaan. Daarvoor maakt hij gebruik van de zwaartekracht van de aarde. Dat gebeurt een keer in oktober volgend jaar in nog eens in december 2024. Daarna duurt het tot 2030 voordat de sonde weer langs de aarde komt.

De rotszwermen van Jupiter worden de Trojaanse planetoïden genoemd en dragen namen uit de Griekse mythologie. Tot nu toe hebben wetenschappers geen goed beeld kunnen krijgen van de rotsen. Lucy zal de eerste sonde zijn die hoogwaardige foto's maakt.

De ruimtesonde is vernoemd naar het prehistorische menselijke skelet Lucy, dat in 1974 in Ethiopië werd gevonden. Daarmee konden onderzoekers aspecten van de menselijke evolutie in kaart brengen. NASA hoopt met zijn sonde ook een belangrijke schakel te vinden in de vorming van het zonnestelsel.