Het studententeam van Delft Aerospace Rocket Engineering (DARE) heeft zijn raketlancering vrijdagavond uitgesteld. Met de lancering wilde het team een poging doen om het Europese hoogterecord met een zelfontwikkelde raket te verbreken, maar een technisch mankement gooide roet in het eten.

Europese studenten houden een onofficiële competitie om elkaars hoogterecords voor studentenraketbouw te verbreken. Dat record is op het moment in handen van studenten uit het Duitse Stuttgart en staat op 32 kilometer hoogte.

Het Delftse team had vrijdagavond van 19.00 uur tot zaterdagochtend 04.00 uur de tijd om zijn raket te lanceren. Maar vanwege een technisch probleem met de 'weegschaal' van de raket ging dat niet door. Het onderdeel meet hoeveel brandstof er ingeladen wordt.

"Onder deze omstandigheden is de lancering een no-go", zegt DARE-teamleider Willem van Lynden. De volgende poging zou eigenlijk zaterdagavond zijn, maar ook die wordt overgeslagen omdat het afbouwen, debriefen en repareren van de onderdelen te veel tijd kost.

Het team is van plan om komende woensdag een nieuwe poging te ondernemen. De Delftse studenten zeggen het huidige record in theorie te kunnen breken. De raket van 8,3 meter is gebouwd om hoger dan 100 kilometer te komen, waar de grens van de ruimte ligt. Voor de recordpoging is dat vanwege het gereserveerde gebied niet haalbaar. "De motor wordt eerder uitgezet, waardoor de raket minder hoog komt", zegt Van Lynden. "Maar dan kunnen we nog steeds ruim over het record heen."