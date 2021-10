Bij een datalek begin oktober op het streamingplatform Twitch zijn geen wachtwoorden van gebruikers gelekt. Dat schrijft het bedrijf vrijdag in een update op zijn website.

Het lek kwam op 6 oktober aan het licht, toen een hacker op internetforum 4chan beweerde dat hij 125 GB aan data van Twitch had gestolen. Volgens de hacker ging het om onder meer de broncode van Twitch en uitbetalingsinformatie van gebruikers.

Het streamingplatform liet eerder in een reactie al weten dat er informatie was gelekt. Nu schrijft het bedrijf dat het inderdaad om de gegevens ging die de hacker al had gedeeld.

Volgens Twitch is slechts een klein aantal gebruikers getroffen door het lek, al maakt het bedrijf geen specifieke aantallen bekend. Slachtoffers worden door Twitch op de hoogte gebracht.

"Er zijn geen wachtwoorden gelekt", schrijft het bedrijf. "We zijn ervan overtuigd dat systemen die de inloggegevens van Twitch opslaan niet zijn getroffen." Wachtwoorden worden ook versleuteld opgeslagen, benadrukt Twitch. Ook de kluis met creditcardgegevens of andere bankinformatie van gebruikers zou niet getroffen zijn.

Twitch heeft zijn excuses aangeboden aan gebruikers. "We hebben stappen ondernomen om onze dienst verder te beveiligen."