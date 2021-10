Apple heeft een veelgebruikte app met teksten uit de Koran verwijderd uit de Chinese App Store. De Chinese overheid heeft daarom gevraagd, laat Apple aan BBC News weten.

Apple moest de app verwijderen, omdat die illegale religieuze teksten zou bevatten. Welke teksten hiermee bedoeld worden, zegt het bedrijf niet. De Chinese overheid heeft niet gereageerd op vragen van BBC News.

De app Quran Majeed is wereldwijd beschikbaar en wordt door veel moslims gebruikt. Volgens het bedrijf achter de app zijn er ruim 35 miljoen gebruikers.

De techgigant heeft niet gereageerd op verdere vragen van BBC News. Het bedrijf verwees naar zijn beleid rond mensenrechten. Daarin stelt Apple rekening te moeten houden met wetten in andere landen, ook als het bedrijf het daar niet mee eens is.

China erkent de islam als godsdienst, maar treedt vaker hard op tegen moslims. De Oeigoeren, een islamitische minderheid in China, wordt flink onderdrukt. In het land zijn verschillende concentratiekampen waar Oeigoeren vastgehouden worden. De Tweede Kamer heeft gezegd dat er sprake is van genocide.