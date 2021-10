Bijna de helft van de grote bedrijven in Nederland maakte in 2019 gebruik van kunstmatige intelligentie, blijkt vrijdag uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het gaat dan bijvoorbeeld om spraak-, patroon- of gezichtsherkenning en machinelearning.

AI (artificial intelligence of kunstmatige intelligentie) betekent dat computers besluiten nemen op basis van de regels die mensen programmeren. Uit een enquête van het onderzoeksbureau blijkt dat 45 procent van de grote bedrijven (waarbij meer dan vijfhonderd personen werken) gebruikmaken van kunstmatige intelligentie.

Gemiddeld - wanneer ook de middelgrote en kleine bedrijven worden meegenomen in de cijfers - gaat het om 12 procent van de Nederlandse bedrijven. Het CBS benadrukt wel dat niet alle bedrijfstakken zijn onderzocht: onder meer landbouwbedrijven zijn niet ondervraagd.

Kunstmatige intelligentie is vooral populair in bepaalde sectoren, zoals informatie en communicatie (34 procent) en ICT (32 procent), en bij researchinstellingen (28 procent). In bedrijfstakken als horeca, bouw en transport is de technologie een stuk minder populair.

Machinelearning is de meest gebruikte vorm van AI: 6 procent van de bedrijven paste deze technologie toe in 2019. Machinelearning stelt apparaten in staat te leren van ervaring en daarnaar te handelen. Patroon- en gezichtsherkenning werd door 4 procent van de bedrijven gebruikt.