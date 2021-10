Sotheby's komt met een speciaal platform voor digitale kunstwerken, memes, plaatjes en andere bestanden die als non-fungible token (NFT) worden verkocht. Het gerenommeerde veilinghuis wil tweemaal per jaar een veilingronde voor NFT's houden, zo heeft het donderdag laten weten.

De eerste veiling, Natively Digital 1.2: The Collectors, gaat op 18 oktober van start op het Sotheby's Metaverse-platform en duurt tot en met 26 oktober. Er kan onder meer met cryptovaluta afgerekend worden.

NFT's zijn tokens die worden gekoppeld aan een digitaal 'iets', zoals een plaatje of een meme. De token dient als bewijs van eigendom voor het object. Ze worden overal ter wereld opgeslagen, vergelijkbaar aan de bitcoin.

Met de verkoop van NFT's zijn grote bedragen gemoeid. In maart wisselde via Sotheby's het digitale kunstwerk Everydays: The First 5000 Days van kunstenaar Mike 'Beeple' Winkelmann van eigenaar voor een bedrag van 69,3 miljoen dollar. Volgens online database Artprice was digitale kunst in 2020 goed voor een derde van alle wereldwijd online verhandelde kunst.