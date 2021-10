Mensen die vanaf donderdag een positieve testuitslag op Coronatest.nl krijgen, kunnen die zelf via de CoronaMelder-app delen om anderen in te lichten. Dat meldt de Rijksoverheid op haar website.

Op die manier kunnen mensen die langere tijd bij de besmette persoon in de buurt zijn geweest direct op de hoogte gebracht worden. Voorheen kon een besmetting alleen via een bron- en contactonderzoek van een GGD in de CoronaMelder gedeeld worden.

Mensen die voortaan positief getest worden en op Coronatest.nl de uitslag inzien, kunnen meteen anderen waarschuwen via de app. Na het openen van CoronaMelder vinden mensen onderin een knop om de GGD-sleutel door te geven. Vervolgens wordt de besmetting geregistreerd en worden anderen gewaarschuwd.

Volgens de Rijksoverheid heeft een derde van de Nederlandse bevolking de CoronaMelder-app sinds oktober 2020 gedownload. Het is onbekend of deze mensen de app nog steeds hebben en gebruiken. Ruim 200.000 mensen zouden anderen via de app op een besmetting hebben gewezen.