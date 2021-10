Een team studenten van de TU Delft probeert vrijdag het Europese record te verbreken met een zelfgemaakte raket. Het record is op het moment in handen van een Duits studententeam, die met hun ontwikkelde raket een hoogte van 32 kilometer behaalde.

Drie jaar geleden deden de Delftse studenten een recordpoging met de Stratos III-raket, maar die lancering ging niet zoals gehoopt. De raket kreeg tijdens de vlucht problemen en viel op 11 kilometer hoogte uit elkaar.

Een team van tientallen studenten heeft de afgelopen jaren aan de Stratos IV gewerkt en is nu toe aan een herkansing. De nieuwe raket lijkt op het eerste oog op de Stratos III. De motor is vrijwel hetzelfde gebleven en met 8,3 meter is hij slechts 10 centimeter langer dan zijn voorganger. De raket is vooral lichter geworden, zodat hij een grotere hoogte kan bereiken.

Delft Aerospace Rocket Engineering (DARE)-teamlid Adriaan Smit kan niet inschatten hoe hoog de Stratos IV precies zal komen. "Als alles volgens plan verloopt, kunnen we flink over het huidige Europese record heen. Maar het is lastig te zeggen tot welke hoogte hij precies komt, ook omdat het de eerste keer is dat we deze specifieke raket lanceren."

Acht minuten in de lucht

De Stratos IV maakt naar verwachting een vlucht van ongeveer acht minuten. Na de lancering wordt de raket niet meer actief bestuurd, maar stabiliseert hij zichzelf zodat hij recht omhoog gaat. "De raketmotor brandt zo'n 28 seconden", legt Smit uit. "Hij gaat dan enkele tientallen kilometers omhoog. Daarna stijgt hij in glijvlucht nog verder. Als hij op het hoogste punt komt, springt de neuskegel eraf en gaat de parachute open, waarna de raket in zee landt."

De raket werkt, net als de Stratos III, met een opvallend brouwsel als brandstof: koffiezoetjes, kaarsvet en aluminiumpoeder. Dat zijn ingrediënten die makkelijk verkrijgbaar zijn en goed werken: "Het poeder zorgt dat het lekker hard fikt."

De studenten willen met de lancering laten zien dat de ruimte niet alleen bereikbaar is voor miljoenenbedrijven zoals SpaceX en Blue Origin. "Jonge mensen als wij kunnen er ook komen, met geringe middelen en korte tijdspannes", zegt Smit.

Thuis aan raket werken

Het was niet gemakkelijk om de raket te ontwikkelen, zeker niet vanwege de uitbraak van COVID-19. "Er ging bijvoorbeeld elektronica mee naar huis, want de werkplaatsen waren dicht", zegt Smit. "Toch hebben we in beperkte capaciteit onderdelen kunnen testen op alternatieve locaties."

Er is geen officiële competitie voor welke studentenraket het hoogste komt. "Je publiceert een paper waarin je beschrijft hoe hoog de raket is gekomen. Dat is het bewijs."

De Stratos IV kan vrijdagavond vanaf 19 uur gelanceerd worden, maar is daarvoor afhankelijk van de weersomstandigheden. Het lanceringsmoment kan worden opgerekt tot 4 uur 's nachts, anders is zaterdagavond een nieuwe mogelijkheid.