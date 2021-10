Microsoft stopt eind 2021 met de aangepaste versie van LinkedIn die het bedrijf sinds 2014 aanbiedt in China, meldt de netwerksite donderdag in een blogpost.

LinkedIn is het laatste grote Amerikaanse sociale medium dat is toegestaan in China. Microsoft zegt met de aangepaste versie te stoppen vanwege de "steeds uitdagendere omstandigheden en strengere eisen van de Chinese overheid".

LinkedIn kwam in 2014 met een speciale Chinese versie van het sociale medium. Deze variant bevat minder sociale functies, zodat die voldeed aan de strenge eisen die de Chinese overheid aan internetbedrijven stelt. Facebook en Twitter zijn al sinds 2009 geblokkeerd in China.

Het sociale medium wordt vooral gebruikt om een baan te vinden en over werkgerelateerde zaken te communiceren. LinkedIn maakt nu bekend een banensite te lanceren in China. Op het nieuwe platform, dat InJobs gaat heten, zullen sociale functies ontbreken.