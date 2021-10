Wat is de beste draadloze speaker voor thuis? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? De Consumentenbond en NU.nl geven antwoord.

Wil je thuis mooi geluid, maar wil je wel een compactere draadloze speaker, kies dan voor een kleinere wifispeaker. Wifispeakers hebben wel een netsnoer; het contact met internet en je favoriete streamingdienst gaat via wifi. Alle thuisspeakers van minder dan 3,8 liter noemen we 'klein'. Heel soms gebruikt zo'n speaker alleen bluetooth.

De Consumentenbond heeft in totaal 82 draadloze speakers getest, waarvan 16 draadloze speakers voor thuis. De speakers voor thuis zijn onder meer getest op geluidskwaliteit, gebruiksgemak, mogelijkheden en energieverbruik.

Van de geteste kleine draadloze speakers voor thuis komt een model van Polk als Beste uit de Test. Een speaker van Google is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Polk Assist

De Polk Assist is een wifispeaker die, afgaand op de buitenafmetingen, ongeveer 1 liter inhoud heeft. Dat maakt het een compact model. Zoals bij veel wifispeakers kun je ook verbinding maken via bluetooth. En - de naam verraadt het al - je kunt een virtuele assistent gebruiken. Dat is in dit geval de Google Assistant.

De Polk Assist ondersteunt ook Chromecast, waarmee er ook multiroommogelijkheden zijn. Dit betekent dat je je systeem op meerdere speakers kunt aansluiten via een wifiverbinding en een app op je smartphone of tablet.

Om deze Polk volledig te kunnen gebruiken, heb je wel een Google-account nodig. Deze speaker werkt, op het netsnoer na, helemaal draadloos. Er is geen ethernetpoort of audio-ingang. De geluidskwaliteit is zeer goed en hij heeft een uitstekende klank bij een hoog volume. Nadeel is wel dat hij een hoger energieverbruik heeft in de stand-bystand.

Beste Koop: Google Nest Audio

Met een testoordeel van 8,3 is de Google Nest Audio ook een prima draadloze speaker voor thuis. Hij is wel een stuk goedkoper dan de Polk Assist, de Beste uit de Test. De Google Nest Audio is - met 1,5 liter inhoud - een kleinere wifispeaker. Hij maakt gebruik van de virtuele assistent van Google zelf. Dat geeft je wat meer mogelijkheden dan andere speakers met Google als assistent. Daarnaast is het een bruikbare wifispeaker om muziek mee te streamen via Deezer, Spotify of YouTube Music.

De geluidskwaliteit van de Nest Audio is zeer goed. Hij laat het wel een klein beetje afweten qua mogelijkheden. Zo zitten er geen basregeling en hogetonenregeling op het apparaat. De bas en hoge tonen moet je via een app regelen. De Google Nest Audio heeft ook geen klankvoorkeurinstellingen.

Het geluid is iets minder zuiver op hoge volumes dan bij de Polk Assist en de speaker is iets gevoeliger voor hoe je hem neerzet. Op deze kleine minpuntjes na klinkt hij opvallend goed, en al helemaal voor een speaker van onder de 100 euro.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.