Met een nieuwe functie op Spotify start je de dag met nieuws, muziek en podcasts. Ook kunnen er weer lootjes worden getrokken. Dit zijn de apps van de week.

Lootjestrekken

Het wordt langzaamaan weer tijd om lootjes te trekken voor Sinterklaas of Kerst. De bekendste plek daarvoor is Lootjestrekken.nl en deze website heeft tegenwoordig een eigen app.

In de app vul je de namen van iedereen met wie je lootjes wil trekken in en kun je instellen wie elkaar niet mag trekken. Dat is bijvoorbeeld handig als je ervoor wil zorgen dat stelletjes elkaar niet trekken, zodat ze samen cadeautjes kunnen kopen.

Dan stel je een datum en cadeaubedrag in en verstuur je de uitnodigingen. Alle genodigden kunnen vervolgens een verlanglijstje maken in de app. Dat kan uiteraard ook gewoon via de website. Als je zelf de app gebruikt, hoeft niet iedereen in de groep dat te doen.

Opvallend is dat de app geen advertenties heeft en dat je jezelf ook niet hoeft te registreren. Wel vind je producten van allerlei webwinkels bij het invullen van een verlanglijstje.

Download Lootjestrekken voor Android of iOS (gratis).

Facebook

Het succes van de app Clubhouse lijkt alweer lang achter ons te liggen, maar techgiganten zijn nog steeds bezig om hun versie van deze technologie uit te rollen. Het antwoord van Facebook op Clubhouse rolt nu uit naar Nederland en België.

Net als met Clubhouse is het met Live Audio Rooms van Facebook mogelijk om een audiogesprek te starten, in dit geval alleen van geverifieerde creators en publieke personen. In zo'n audiokamer kunnen tot wel vijftig mensen spreker zijn. Een ongelimiteerd aantal Facebook-gebruikers kan meeluisteren.

De functie werd afgelopen juni al geïntroduceerd in de Verenigde Staten, maar rolt nu pas wereldwijd uit.

De Live Audio Rooms zijn op dit moment alleen nog maar vanaf een iPhone te starten. Aan een Android-versie wordt nog gewerkt. Facebook wil het ook mogelijk maken om gesprekken binnen Live Audio Rooms te beluisteren vanaf een desktopcomputer.

Download Facebook voor Android of iOS (gratis).

Spotify

De muziekapp Spotify introduceert Jouw Daily, een persoonlijke playlist om de dag mee te beginnen. Deze bestaat uit een kort NU.nl-nieuwsbulletin met het nieuws van de dag, liedjes die je de afgelopen periode hebt geluisterd en korte afleveringen van podcasts waarvan Spotify denkt dat jij ze leuk vindt.

Druk je op de playknop, dan geeft Spotify eerst zelf een korte introductie. Daarna start direct het nieuws. Dit bulletin is altijd de nieuwste versie die is gemaakt. Zo kun je jouw dag dus ook wat later beginnen, zonder oud nieuws te horen.

Bij de instellingen van de afspeellijst is te zien welke podcasts zijn inbegrepen (bijvoorbeeld de Universiteit van Nederland, De Kunstkoeriers en NRC Vandaag). Deze shows kun je stuk voor stuk verwijderen als ze je toch niet aanspreken.

Download Spotify voor Android of iOS (gratis).