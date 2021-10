De politie heeft deze week een zeventienjarige jongen uit Amsterdam aangehouden voor phishing. Hij zou onder meer nepmails hebben verstuurd uit naam van WoningNet en tientallen mensen hebben opgelicht.

De verdachte riep slachtoffers in de e-mails op hun WoningNet-account te verlengen. Zij werden vervolgens naar een nepwebsite geleid waar ze hun bankgegevens invulden. De jongen zou ook uit naam van andere bedrijven mensen hebben opgelicht door middel van valse sms'jes en e-mails. Hij zou zeker tientallen phishingwebsites hebben onderhouden.

Volgens de politie kon de jongen mede door een samenwerking tussen verschillende banken worden aangehouden. Uit onderzoek van ING kwamen 42 fraudegevallen naar voren met een totale schade van ruim 19.000 euro. Verschillende transacties werden op tijd gesignaleerd door de bank, anders was de schade nog 13.000 euro hoger geweest.

De jongen werd dinsdag aangehouden in een woning in Amsterdam. Hij werd op heterdaad betrapt. De politie heeft 6.000 euro, meerdere laptops, telefoons en tablets en een aantal luxegoederen in beslag genomen.