De nieuwe Fairphone 4 komt met 5G-ondersteuning, heeft vijf jaar garantie en is makkelijk zelf te repareren. Het is een goed toestel, maar zijn duurzaamheid maakt hem twee keer zo duur als vergelijkbare telefoons.

Bij het Amsterdamse Fairphone draait het om duurzaamheid. Dat is bij de Fairphone 4 niet anders. De telefoon is gemaakt met duurzame materialen en is makkelijk uit elkaar te halen, waardoor je eenvoudig zelf onderdelen vervangt als er iets stuk is. Is je camera kapot, dan koop je voor 80 euro een nieuwe die je vervolgens in tien minuten kan vervangen, ook als je niet heel handig bent.

Allemaal erg fijn en duurzaam, maar de eerdere Fairphones leken in vergelijking met de concurrenten altijd wat ouderwets. De Fairphone 4 is een stuk moderner.

Specificaties van de Fairphone 4

Scherm: 6,3 inch (1.080 x 2.340 pixels)

Processor: Snapdragon 750G 5G

Werkgeheugen: 6 of 8 GB

Opslag: 128 of 256 GB

Camera's achter: standaard (48 MP), groothoek (48 MP)

Camera voor: 25 MP

Accu: 3905 mAh

Gewicht: 225 gram

5G-ondersteuning: ja

Prijs: 579 euro (128 GB opslag/6 GB werkgeheugen), 649 euro (256 GB opslag/8 GB werkgeheugen)

Snelle chip, langzaam scherm

Het toestel heeft een relatief groot 6,3 inch lcd-scherm en beschikt daarnaast over twee camera's aan de achterkant: een normale lens en een groothoeklens. Verder heeft de telefoon een redelijk vlotte chip die in veel middenklassetelefoons wordt gebruikt en draait hij op Android 11.

Het toestel is vrij snel in gebruik, maar doordat er gebruik wordt gemaakt van een goedkoper lcd-scherm, voelt alles wat langzamer aan. Veel telefoons met een vergelijkbare prijs hebben namelijk een oledscherm dat over het algemeen sneller reageert. Ben je dit echter niet gewend, dan zul je het verschil niet merken.

De (eveneens vervangbare) accu van het toestel gaat makkelijk een dag mee. Bovendien kan de telefoon snelladen via de USB-C-poort aan de onderkant. Je krijgt echter helemaal geen stekker en laadkabel bij de telefoon, terwijl andere telefoonmakers vaak minstens een kabel meeleveren. Met deze keuze wil Fairphone verspilling van elektronica tegengaan.

De versie van Android op het toestel is vrij kaal gelaten, maar daardoor wel snel in gebruik. Fairphone belooft updates naar Android 12 en 13, maar biedt beveiligingsupdates tot 2025. Dit is met vier jaar een stuk langer dan bij concurrenten, die vaak maar twee tot drie jaar beloven. Daarbovenop ontvang je vijf jaar fabrieksgarantie, wat ervoor moet zorgen dat de telefoon lang gebruikt kan worden.

Camera's maken soms fouten

De camera's op het toestel zijn wat minder goed. De kleuren in de foto's ogen vaak niet echt natuurgetrouw en de contrasten vallen ook tegen. Daarnaast lijkt het toestel soms moeite te hebben met het scherpstellen op objecten, vooral van dichtbij.

Foto's van kleine objecten op korte afstand blijven daardoor vaak wazig, wat bij concurrerende telefoons een stuk beter lukt. Wanneer je slechts af en toe een foto maakt met het toestel, dan zal dit niet storen. Maar koop je juist een telefoon voor de camera, dan is de Fairphone geen goede keuze.

Gemakkelijk te repareren

De Fairphone is eenvoudig uit elkaar te halen. Met je nagel kan je de plastic achterkant eraf halen, waarna je met een bijgeleverde schroevendraaier alle onderdelen kan losdraaien, zelfs als je niet erg handig bent.

Onderdelen zijn vervolgens gemakkelijk te vervangen, wat ervoor zorgt dat je in theorie langer met het toestel kan doen. Het scherm, de camera, de selfiecamera, de oplaadpoort en de batterij zijn allemaal simpel los te halen en opnieuw te plaatsen.

De Fairphone 4 uit elkaar gehaald. De Fairphone 4 uit elkaar gehaald. Foto: NU.nl/Joost ter Bogt

Conclusie: duurzaamheid bepaalt de prijs

Op het eerste gezicht lijkt de prijs van de Fairphone erg hoog. Voor ongeveer 350 euro heb je al telefoons met betere schermen, snellere chips en betere camera's, zoals de OnePlus Nord CE (329 euro) en de Moto G 5G (249 euro).

Maar daar koop je de Fairphone 4 niet voor. Waar je bij andere toestellen kiest voor bijzondere functies, betaal je bij Fairphone vooral voor duurzaamheid. Daar valt wat voor te zeggen. Het toestel is prima, kan waarschijnlijk jaren mee en is gemakkelijk te repareren, iets wat van maar weinig telefoons gezegd kan worden.