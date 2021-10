Vrijwel iedereen scrolt weleens gedachteloos door sociale media. Soms word je daarop overspoeld door allerlei video's die automatisch afspelen. Met deze tips roep je dat een halt toe.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je automatisch afspelende video's uit wil schakelen. Misschien wil je wat meer rust in je tijdlijn, of wil je niet constant lastiggevallen worden door reclames die gelijk beginnen af te spelen. Als je een datalimiet hebt, wil je je kostbare MB's niet spenderen aan video's die je misschien niet eens wil zien.

Sociale media

Twitter en Facebook maken het in ieder geval makkelijk. Deze platformen hebben een speciale instelling waarmee je automatisch afspelende video's kunt uitschakelen.

Bij Facebook ga je in het menu naar 'Instellingen en privacy' en vervolgens naar 'Instellingen'. In de sectie 'Media' kun je vervolgens selecteren of video's automatisch afgespeeld mogen worden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om dit alleen toe te staan als je via wifi verbonden bent, maar je kunt het ook helemaal uitschakelen.

Op Twitter kies je in het zijmenu voor 'Instellingen en privacy', dan 'Toegankelijkheid, weergave en talen' en vervolgens 'Datagebruik'. Ook hier kun je onder het kopje 'Video' bepalen wanneer video's automatisch afspelen. Overigens kun je helemaal bovenaan voor 'Datagebruik beperken' kiezen om video's te blokkeren en alleen afbeeldingen van lage kwaliteit te laden.

Bij Instagram is het wat ingewikkelder, doordat dit platform bijna volledig draait om het tonen van foto's en video's. Toch is er wel een verborgen trucje voor: ga via je profiel naar de instellingen en kies voor 'Account' en daarna 'Mobiel dataverbruik'. Door hier de databesparing in te schakelen, worden video's niet meer automatisch afgespeeld.

Browsers

Als je ook buiten sociale media je ogen wat meer rust wil gunnen, kun je het automatisch afspelen van video's ook in een aantal browsers aanpakken. Het wordt voor websites dan onmogelijk om jou gelijk een video voor te schotelen. Op desktops is dat in veel gevallen mogelijk, maar op je smartphone wordt het een stuk lastiger.

Android-gebruikers met Firefox hebben het makkelijk. Je vindt deze optie, ook op smartphones, namelijk in de instellingen onder 'Websitemachtigingen' en dan 'Automatisch afspelen'. Op je desktop vind je diezelfde mogelijkheid onder 'Privacy & Beveiliging'. Je kunt er nu bijvoorbeeld voor kiezen om video's alleen op mobiele data te blokkeren, om alleen het geluid te dempen, of om de automatisch afspelende video helemaal te stoppen.

iPhone-gebruikers kunnen wel iets tegen automatisch afspelende video's doen, maar niet tegen allemaal. Ga via de instellingen naar 'Toegankelijkheid' en dan 'Beweging'. Hier kun je de optie 'Speel automatisch videovoorvertoningen af' uitschakelen. Het zal niet tegen alle video's werken, maar voorproefjes in apps van Apple worden in ieder geval tegengehouden.

Chrome heeft deze optie sowieso niet - al zijn er wel extensies van derde partijen voor te downloaden - en in Edge is het op dit moment nog een experimentele optie waar je lastig bij kunt komen. Hier zul je de video's dus toch moeten tolereren.