Het demissionaire kabinet wil een verbod op het plaatsen of laten plaatsen van neprecensies op het internet, blijkt uit een wetsvoorstel dat woensdagavond is ingediend.

Het wetsvoorstel is gebaseerd op Europese regels. Als het wordt goedgekeurd, moet het verbod in het voorjaar van 2022 ingaan.

De nieuwe regels houden in dat bedrijven geen neprecensies meer mogen plaatsen of laten plaatsen. Daarnaast is het niet meer toegestaan om negatieve recensies te verwijderen en positieve recensies te laten staan. Bedrijven moeten bovendien de echtheid van reviews controleren.

Volgens het kabinet zijn de regels nodig om consumenten beter te beschermen bij het doen van online aankopen. Valse reviews zijn al jaren een probleem op het internet.

Webwinkels die de regels overtreden, riskeren een boete van minimaal 4 procent van de totale omzet van het bedrijf, meldt het AD.