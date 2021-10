Apple werkt aan gezondheidsfuncties voor AirPods. Het gaat onder andere om opties die ervoor moeten zorgen dat de oortjes als gehoorapparaat kunnen dienen, meldt The Wall Street Journal woensdag op basis van interne documenten die de krant heeft ingezien.

Verder zouden de AirPods kunnen gaan fungeren als oorthermometer en moeten de oortjes de gebruiker informatie gaan geven over zijn of haar lichaamshouding. Bronnen die betrokken zijn bij het project bevestigen de plannen aan de krant, maar Apple zelf wilde niet reageren.

Volgens de krant zouden de oortjes nog in ontwikkeling zijn, maar is niet duidelijk of en in welke vorm ze uiteindelijk op de markt komen. Op dit moment zouden prototypes ontwikkeld worden.

De nieuwe informatie komt kort nadat de krant had bericht dat Apple werkt aan functies om cognitieve stoornissen en depressies bij gebruikers vast te stellen. Het bedrijf zou onderzoeken of dit met algoritmes te doen valt aan de hand van onder meer de mobiliteit, het fysieke gedrag, slaappatronen en typgedrag van de gebruiker. Ook van deze functies is niet duidelijk of ze ooit daadwerkelijk worden uitgebracht.