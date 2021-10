Snapchat kampt woensdagmiddag met een grote storing. Daardoor kunnen gebruikers geen foto's, video's of tekstberichten naar elkaar versturen.

De storing ontstond rond 12.45 uur. De website allestoringen.nl ontvangt duizenden meldingen van mensen die problemen ervaren met de app. Sommigen kunnen ook niet inloggen.

De oorzaak van de storing is nog niet duidelijk. Het bedrijf bevestigt op Twitter dat er problemen zijn. "We zijn ons ervan bewust dat sommige Snapchatters problemen ervaren met de app. Hou vol, we zoeken het uit."