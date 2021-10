Ruimtevaartbedrijf Blue Origin heeft woensdagmiddag voor de tweede keer toeristen naar de rand van de ruimte gestuurd. Aan boord van de raket was onder meer de negentigjarige William Shatner, die jarenlang Captain Kirk speelde in de serie Star Trek.

De New Shepard-raket werd om 16.50 uur vanaf de lanceerbasis in Texas gelanceerd. Het schip vloog naar de rand van de ruimte, op ongeveer 100 kilometer hoogte. Daar waren de toeristen enkele minuten gewichtloos. Ongeveer tien minuten na de lancering landde de capsule weer op aarde, met behulp van een parachute.

Het was de bedoeling dat de raket dinsdag al zou vertrekken, maar de lancering werd uitgesteld vanwege de weersomstandigheden.

Shatner is de oudste persoon die naar de rand van de ruimte is afgereisd. Tot voor kort was dat Wally Funk, de 82-jarige vrouw die in juli met de eerste vlucht van Blue Origin mee ging, samen met Jeff Bezos en de achttienjarige Nederlander Oliver Daemen (de jongste mens in de ruimte).

Voor Shatner was het een bijzondere reis. Hij speelde van 1966 tot 1994 in Star Trek als Captain James T. Kirk, de bevelhebber van het ruimteschip USS Enterprise.

"In zekere zin is het niet te beschrijven", reageerde Shatner geëmotioneerd na de landing. "Iedereen ter wereld moet dit zien. Het is ongelooflijk. Het gewichtloos zijn, maar ook het zien verdwijnen van de blauwe lucht en in het pikdonker terechtkomen. Het ontroerde me zo."

Naast de oude acteur waren nog drie mensen aan boord. Het gaat om de Amerikaanse Blue Origin-medewerker Audrey Powers, de Australische oud-NASA-medewerker Chris Boshuizen en de Amerikaan Glen de Vries, topman van medisch softwarebedrijf Medidata.