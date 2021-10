De Verenigde Staten organiseren deze week een tweedaagse digitale top om zich te verdedigen tegen de groeiende dreiging van gijzelsoftware en andere cybermisdaden. Rusland, het thuisland voor veel cyberbendes en ransomwaregroepen, is niet uitgenodigd.

Ruim dertig andere landen doen wel mee aan de top. Ze gaan onder meer strategieën bespreken om weerbaarder te worden tegen misbruik van virtuele valuta zoals bitcoins. Deze valuta worden vaak door hackers geëist bij aanvallen met zogenoemde gijzelsoftware waarbij systemen van een organisatie worden platgelegd, zo ook bij verschillende aanvallen op bedrijven in Nederland.

Ook de rol van diplomatie krijgt aandacht. "Het is belangrijk dat de internationale gemeenschap samenwerkt om ervoor te zorgen dat kritieke infrastructuren bestand zijn tegen kwaadwillende cyberactiviteiten en dat we onze collectieve cyberverdediging versterken", zegt een woordvoerder van het Witte Huis.

De VS heeft eerder al gesprekken gevoerd met Moskou over ransomwareactiviteiten en andere cyberaanvallen vanuit Rusland. "De Russische regering heeft enkele stappen ondernomen en we kijken uit naar verdere actie", aldus de woordvoerder. De bendes worden volgens analisten niet direct gecontroleerd door het Kremlin, maar wel stilzwijgend getolereerd.

De top wordt woensdag en donderdag gehouden. Naast de VS leiden India, Australië, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk een aantal van de gesprekken. Ook landen als Canada, Frankrijk, Brazilië, Japan, Mexico, Oekraïne en Israël zijn vertegenwoordigd, evenals de Europese Unie. Dat Rusland bij een volgende conferentie wel aanwezig is, wordt niet uitgesloten.