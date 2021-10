1Password maakt het vanaf nu mogelijk voor gebruikers om wachtwoorden met elkaar te delen. De functie moet een veiliger alternatief zijn voor de manier waarop mensen momenteel inloggegevens met elkaar uitwisselen, schrijft de wachtwoordmanager.

Met 1Password kunnen mensen wachtwoorden van verschillende diensten opslaan in een digitale kluis en ze automatisch laten invullen bij inlogschermen op websites en in apps. Ook kan 1Password zelf lastig te kraken wachtwoorden verzinnen.

Gebruikers van de manager kunnen met de nieuwe optie onderling wachtwoorden met elkaar delen, maar wachtwoorden kunnen ook worden uitgewisseld met mensen zonder een 1Password-account.

Via een deelknop kunnen gebruikers de inloggegevens versturen. Vervolgens kan het wachtwoord gedeeld worden met specifieke personen of met iedereen die een link toegestuurd krijgt. De ontvanger kan daarna wachtwoorden en bijbehorende gebruikersnamen inzien, nadat via een toegestuurde code de identiteit van de gebruiker is bevestigd.

Hoelang mensen de gedeelde gegevens kunnen zien, wordt vooraf door de eigenaar van de wachtwoorden ingesteld. Wanneer de eigenaar van de gegevens een wachtwoord wijzigt, wordt de verandering niet getoond aan de personen met wie de wachtwoorden gedeeld zijn.

1Password schrijft dat veel gebruikers momenteel al wachtwoorden delen op een onveilige manier, bijvoorbeeld via de mail of een chat. De nieuwe optie is voor iedereen direct beschikbaar.