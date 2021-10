Facebook heeft vierduizend mensen en groepen aangemerkt als gevaarlijk en op een lijst gezet. Het gaat om onder meer gemilitariseerde bewegingen, vermeende terroristen en haatgroepen. Dat blijkt uit berichtgeving van The Intercept, die de lijst heeft gepubliceerd.

Personen en groepen die op de lijst staan, zijn niet welkom op Facebook. Bijna duizend groepen op de lijst zijn "gemilitariseerde sociale bewegingen". Daaronder verstaat het bedrijf gewapende groepen die aanzetten tot geweld.

Ook staan haatgroepen als de Ku Klux Klan en vertakkingen van de terroristische organisatie Al Qaeda op de lijst. Twee neonazistische groepen met Nederlandse connecties worden eveneens genoemd.

Facebook-topman Brian Fishman heeft via Twitter op de publicatie van The Intercept gereageerd. Volgens hem is de lijst niet compleet en wordt die constant aangevuld. Fishman zegt dat Facebook de lijst nooit openbaar heeft gemaakt om "juridische risico's en veiligheidsrisico's te beperken en groepen niet de mogelijkheid te geven om regels van het platform te omzeilen".

Facebook wordt al langer opgeroepen transparanter te zijn over zijn beleid tegen gevaarlijke organisaties en individuen. Ook de toezichtraad van Facebook, de Oversight Board, vond dat Facebook de lijst openbaar moest maken of met voorbeelden moest komen.