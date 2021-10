Ziggo is pas volgend jaar klaar met het afsluiten van analoge radio via de kabel, meldt het bedrijf dinsdag op de website. De provider wilde eind dit jaar alle klanten hebben omgeschakeld naar digitale radio, maar dat gaat niet meer lukken.

Klanten uit de regio Capelle aan den IJssel maakten in februari als eerste de overstap van analoge naar digitale radio via de kabel. Ziggo verwacht nu dat in het eerste kwartaal van 2022 heel Nederland is omgeschakeld.

Volgens Ziggo luistert op dit moment al zo'n 95 procent van de Nederlanders radio op een andere manier dan analoog via de kabel. Slechts 5 procent maakt er nog wel gebruik van. "Dat is natuurlijk sowieso al een heel kleine groep", zei een woordvoerder van het bedrijf eerder tegen NU.nl.

Door het omschakelen van analoge naar digitale radio, zegt Ziggo ruimte vrij te maken op het netwerk. Waar die vrijgekomen ruimte in de toekomst voor zal worden ingezet, is nog niet helemaal duidelijk.

De internetprovider is de laatste partij die nog analoge radio aanbiedt: alle andere aanbieders zijn hier al eerder mee gestopt.